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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kojo Peprah Oppong transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong'u resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kojo Peprah Oppong transferini resmen açıkladı!
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong'u resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong'un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecektir.

Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00'de tüm basına açık olacaktır."

SÖZLEŞME DETAYLARI

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kojo Peprah Oppong transferini resmen açıkladı! 1

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Oppong transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Nice, 22 yaşındaki stoperin sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.

Fenerbahçe, genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbaçe
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