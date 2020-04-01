YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 01.04.2020 18:50 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Adana'da otomobille tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hatice Bozo'nun kullandığı 31 KFD 67 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu hastaneler çıkışı yakınlarında, aynı istikamette seyir halindeki Kasım Kasar idaresindeki 01 TS 685 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada, sürücü Bozo ile otomobildeki Yağmur Selin, Anıl Kaan ve Erkan Bozo ile Nesibe Ünal ve Hazar Salay yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Kasar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Otoban Seyhan Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Adana Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:48
İkindi
16:21
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

(özel Haber) Adana Şalvarı Modern Kültüre Direniyor

(özel Haber) Adana Şalvarı Modern Kültüre Direniyor

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Narenciye üreticisi umutlu

Narenciye üreticisi umutlu

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.