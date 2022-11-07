Adana'da otomobilde 27,5 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği 2 otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bir süre takip ettikten sonra uygulama noktasında durdurdu.

Otomobillerin birinde narkotik köpeği "Aşil"in desteğiyle yapılan aramada 27,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Diğer otomobille de eskortluk yapıldığını tespit eden ekipler, iki araçtaki Ahmet K. (35), kardeşleri Mustafa K. (28) ve Abdülkadir K. (31) ile kuzeni Ahmet K'yi (25) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

