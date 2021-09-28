Adana'da otomobilde tarihi nitelikte sikke ve objeler ele geçirildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 18 sikke, 3 yüzük ve 15 metal obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tufanbeyli ilçesi Bolatpınar Mahallesi'nde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.D'nin aracını durdurdu.

Aracın arka koltuğunda metal arama detektörü bulan ekipler, detaylı incelemede tarihi eser olabileceği değerlendirilen 18 sikke, 3 yüzük ve 15 metal obje ele geçirdi.

Sürücü İ.D. gözaltına alındı.



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