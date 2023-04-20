Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanık 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 30 Ocak'ta tutuklanan sanıklar E.K. ve H.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince sanık H.K'nin yolcu olarak bulunduğu E.K. idaresindeki otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda gece vakti durdurulduğu ve narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bagaja gizlenmiş halde bez torbada metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

Sanıkların, benzer suçlardan sabıkalarının olduğu aktarılan iddianamede, fikir ve eylem birliğiyle "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları kaydedilerek "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

