YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobilin bagajına gizledikleri uyuşturucu ile yakalanan 4 sanığa dava

Adana'da otomobilin bagajına gizledikleri uyuşturucu ile yakalanan 4 sanığa dava

04.10.2023 10:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında, 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan ve 7 Ekim 2022'de tutuklanan A.T, M.A. ve V.A. ile adli kontrol tedbiri uygulanan E.T. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.T. idaresindeki içerisinde M.A, V.A. ve E.T'nin bulunduğu otomobilin Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda durdurulduğu, aracın bagajındaki valize gizlenmiş vaziyette 3 pakette 3 kilo 608 gram esrar ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanıklar A.T, M.A. ve V.A. ile E.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesince ilerleyen günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sancaktepe’de dereye akan atıklar bölgeyi ağır koku altında bıraktıSancaktepe’de dereye akan atıklar bölgeyi ağır koku altında bıraktı
Koruyucu ailesini eve kilitleyip kaybolan kız bulunduKoruyucu ailesini eve kilitleyip kaybolan kız bulundu
Ağaçta kalan kediyi kurtarmak isterken kendi mahsur kaldıAğaçta kalan kediyi kurtarmak isterken kendi mahsur kaldı
Anahtar Kelimeler:
Adana Otomobil uyuşturucu dava

Adana Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:29
Öğle
12:33
İkindi
15:51
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Eren eczanesi
Seyhan
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Gül aşkin eczanesi
Yuregir
Deva eczanesi
Saimbeyli
Farsak eczanesi
Ceyhan
Emregün eczanesi
Cukurova
Volkan eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.