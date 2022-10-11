Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Bilal Y. yönetimindeki 01 UA 559 plakalı otomobil, Tahsin Y. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tahsin Y, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz