YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

11.10.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Bilal Y. yönetimindeki 01 UA 559 plakalı otomobil, Tahsin Y. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tahsin Y, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandıAdana'da cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybettiZeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan Otomobil elektrikli bisiklet kaza

Adana Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:16
Sabah
06:35
Öğle
12:31
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:30

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Salı

Başkent Eczanesi
Seyhan
Galen Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Durdane Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

8 yıl bakıp büyüttüler! İki çocuklarının canını aldı

8 yıl bakıp büyüttüler! İki çocuklarının canını aldı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.