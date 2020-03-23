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Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 23.03.2020 21:25 | Son Güncelleme

Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Atatürk Caddesi'nde Hakkı Küpeli'nin kullandığı 01 AEA 695 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Suriye uyruklu Muhammed Feyyat'ın kullandığı 01 MF 333 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan Feyyat'a ilk müdahaleyi bir vakadan dönerken tesadüfen olay yerinden geçen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Bacağı kırıldığı belirlenen Feyyat, olay yerine sevk edilen başka bir 112 Acil Servis ekibi tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Adana Trafik Kazası Yaralı

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