Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki iki kişi yaralandı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Zeki Şahbaz'a (70) Alperen E'nin (19) kullandığı 01 VN 554 plakalı otomobil çarptı.

Şahbaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Alperen E. ile araçtaki kuzeni Derviş Kaan E. (21) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahbaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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