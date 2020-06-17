YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Adana'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

ADANA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:10 | Son Güncelleme

Adana'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu, yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Varsaklar Mahallesi'nde bulunan sebze halinde, park halindeki otomobilinin motor kısmından ses geldiğini duyan Mevlüt Can Önal, minik kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayan Önal, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputunu açarak kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kedi yavrusu, ekiplerin yarım saatlik uğraşının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kurtarılan kedi, sebze hali yanındaki boş alana bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Adana Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.