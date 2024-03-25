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Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 10 yıl hapis

AA AA
25.03.2024 10:18
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık N.B.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Sümer Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık N.B.G. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı N.B.G'nin, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana Otomobil uyuşturucu hapis

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