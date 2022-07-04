Adana'da otomobille çarpışan bisikletli yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ahmet C'nin kullandığı 01 AGF 294 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde Yalçın Öntemel idaresindeki bisikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan Öntemel, 112 Acil Sağlık ekibince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.



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