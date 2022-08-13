Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, motosikletinin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Z.S'nin kullandığı 01 ACY 154 plakalı motosiklet, Mavi Bulvar'da Y.Y. idaresindeki 01 ADH 536 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi, yoldan geçerken kazayı gören bir doktor yaptı.

Z.S, müdahalenin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



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