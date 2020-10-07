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Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve oğlu yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 07.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve oğlu yaralandı

Adana'da, otomobille çarpışan motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda, Zeynep Yapar idaresindeki 01 BFZ 10 plakalı otomobil ile Ali Doğan'ın kullandığı 01 HA 356 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletteki sürücü Doğan ile arkasındaki oğlu Hüseyin Doğan yaralandı.

Baba ve oğluna ilk müdahaleyi, doktor olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Yapar gerçekleştirdi.

Daha sonra yaralılar ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastahanesine kaldırıldı.

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