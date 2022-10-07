Adana'da otomobille çarpışan skuterdeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobille çarpışan skuterdeki 3 kişiden 2'si yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda 3 kişinin bulunduğu elektrikli skuter aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kazada skuterde bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



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