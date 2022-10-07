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Adana'da otomobille çarpışan skuterdeki 2 kişi yaralandı

07.10.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobille çarpışan skuterdeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobille çarpışan skuterdeki 3 kişiden 2'si yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda 3 kişinin bulunduğu elektrikli skuter aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kazada skuterde bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana Otomobil kaza skuter

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