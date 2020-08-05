YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobille minibüs çarpıştı 3 kişi yaralandı

Adana'da otomobille minibüs çarpıştı 3 kişi yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 05.08.2020 23:32 | Son Güncelleme

Adana'da otomobille minibüs çarpıştı 3 kişi yaralandı

Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Uğurlu Ay idaresindeki 06 DK 9037 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Abdullah Balkaya yönetimindeki 01 BCD 51 plakalı minibüsle, çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mehmet Kılınç ve minibüsteki Fevziye Balkaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüreğir ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekilmesiyle açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Belediyenin nohutları aşevinde yemek olup sofralara gidecek

Kılınç’tan hastane ve yoğun bakımların dolduğu uyarısı

Kılınç’tan hastane ve yoğun bakımların dolduğu uyarısı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan Kovid-19 uyarısı:

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan Kovid-19 uyarısı:

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu

1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu

Adana Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:08
Sabah
05:40
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:49
Yatsı
21:15

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Ayşem Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Seyhan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çukurova'da Sezonun İlk Pamuğu Kilosu 31 Tl Sembolik Bedelle Satıldı

Çukurova'da Sezonun İlk Pamuğu Kilosu 31 Tl Sembolik Bedelle Satıldı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.