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Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu iki kardeş yaralandı

22.02.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Eroğlu'nun kullandığı 01 RL 638 plakalı otomobil, Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi'nde, Yasin Okan Ertek (19) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve kardeşi M.A.E. (13) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Kozan Devlet Hastanesine, ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi.

Sürücü Eroğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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