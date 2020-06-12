YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 12.06.2020 03:55 | Son Güncelleme

Otomobilde araç kapılarının içine ve motor kısmına gizlenmiş 16 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da uygulama yapan polis memuruna otomobille çarpıp kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 27 MS 182 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına uymayıp otomobille bir polis memuruna çarpan sürücü, kaçmaya başladı.

Yaralanan polis memurunu ekip aracına bindirerek takibi sürdüren ekipler, durumu ve otomobilin plakasını telsizle haber merkezine bildirdi.

Ekipler, şüphelinin gidebileceği Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, D-400 kara yolu ve İncirlik Mahallesi girişinde önlem aldı.

- Yaralı polis memurunu uygulama noktasına bırakıp takibe devam ettiler

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ne girdikten sonra D-400 kara yolu boyunca otomobille ilerleyişini sürdüren şüpheli, buradaki uygulama noktasında bulunan ekiplerin ikazına da uymayarak kaçışını sürdürdü. Şüphelinin peşindeki ekipler de yaralı arkadaşlarını buraya bırakarak takibi devam etti.

Yaralanan polis memuru uygulama noktasına çağrılan ambulansla götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

- Kara yolu tır ve kamyonla kapatıldı

Şüphelinin D-400 kara yolundan kent merkezine doğru ilerlediğinin bildirilmesi üzerine ekipler, Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı'nı kamyon ve tır ile kapattı.

Yolda uzun namlulu silahlarla geniş çaplı önlem alan ekipler, uyarılara uymayan otomobili, lastiklerine ateş ederek durdurdu. Otomobil sürücüsü araçtan indirilerek gözaltına alındı.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda, kapılarının içine ve motor kısmına gizlenmiş halde 16 kilogram esrar buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı

Eve giren yılanı itfaiye çıkarttı

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Elektrik hattına dolanan uçurtma yangın çıkardı

Elektrik hattına dolanan uçurtma yangın çıkardı

Adana Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:43

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Çare Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi

Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

TEM polisi 540 öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu

TEM polisi 540 öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.