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Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

04.07.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 EKS 74 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayan sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil ekiplerce durduruldu.

Sürücü A.B. ile yanındaki A.İ.K'yı gözaltına alan ekipler, otomobilde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

A.İ.K'nın dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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