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Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı

05.05.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 2 silahlı saldırı zanlısı kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde silahlı saldırıya uğrayan M.S. ile kardeşi S.S. ağır yaralandı.

Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde olayda 34 PK 7833 plakalı otomobilin kullanıldığını tespit etti. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde devriye gezen ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçtaki şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği istikametlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Takibi sürdüren ekipler, otomobilin Mücahitler Caddesi'nde bir iş yerinin duvarına çarpması sonucu 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan yaralılar M.S. ve kardeşi S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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