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Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

04.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Adana'da "dur" ihtarına uymayıp otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, 15 kilometre süren kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 06 BKY 202 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ikazlarına uymayıp otomobille Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na doğru kaçmaya başlaması üzerine aracın plakası ve kaçış güzergahı telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na girerek kaçışını sürdüren şüphelinin, Ova Mahallesi'ne geçip ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışması sebebiyle çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi.

Sokakları ana caddeye bağlayan alanlarda önlem alan ekipler, söz konusu otomobili ara sokakta durdurdu.

Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu araçtaki sürücü E.E'yi gözaltına alan ekipler, otomobilde inceleme yaptı.

Sürücünün ehliyeti olmadığı için ekiplerden kaçtığı öğrenildi.

E.E. ve otomobili detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

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polis Adana Otomobil

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