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Adana'da otoyol bağlantı yollarında şerit genişletme çalışması

20.05.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otoyol bağlantı yollarında şerit genişletme çalışması

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adana'da otoyol bağlantı yollarında şerit genişletme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Adana şehir geçişi kesiminde Türkmenbaşı Bağlantı Kavşağı açıldığı anımsatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Kasım Ener Bulvarı'nın otoyola bağlantı kolu ile otoyoldan Mavi Bulvar-Tellidere'ye katılım kolunun kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otoyol standartları çerçevesinde ve trafik can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde şehir içi trafiğinin otoyoldan ayrılması ve otoyola katılması ile şehirlerarası transit trafik akışının kesintisiz sağlanması amacıyla Karayollarınca yeniden proje yapıldı. Bu kesimlerde şerit genişletme çalışmalarına başlandı. 7 Temmuz'da çalışmaların tamamlanarak söz konusu 2 bağlantı kolunun açılması planlanıyor."

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