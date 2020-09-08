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Adana'da otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 08.09.2020 20:39 | Son Güncelleme

Adana'da otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adana'da otoyolda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında Hüseyin K'nin kullandığı 01 BJL 75 plakalı beton mikseri ile aynı yönde seyreden Soner T. yönetimindeki 33 BDA 86 plakalı hafif ticari araç ve Murat B. idaresindeki 01 BMJ 309 plakalı otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazada beton mikserinin sürücüsü ile yanındaki Hasan G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ceyhan yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

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İkizler Eczanesi
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Tellidere Eczanesi
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