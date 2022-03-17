YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandı

Adana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandı

17.03.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'daki demir bariyerleri çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otoyolun merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nden geçen bölümünde 2 kişinin demir bariyerleri söküp götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipleri fark eden zanlılar, ağaçlık alana kaçtı. Polis, kısa süreli kovalamacanın ardından zanlılar M.Y. ile S.İ.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin yakalandığı ağaçlık alanda, yaklaşık 50 metrelik demir bariyer ele geçirildi.

Zanlılar ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
GÜNCELLEME - Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldüGÜNCELLEME - Sakarya'da pencereden duvara Trabzonspor bayrağı asarken düşen taraftar öldü
Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldıŞehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:40
Öğle
12:52
İkindi
16:15
Akşam
18:54
Yatsı
20:08

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Mart Perşembe

Eda Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.