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Adana'da oturuma hazır binadan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

29.06.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakaladığı zanlının daha önce yanında çalıştığını öğrenen müteahhit, şüpheliye içecek ikram etti

Adana'da oturuma hazır, boş apartmandan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri, binanın müteahhidi tarafından yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi İsmet Atlı Bulvarı'nda müteahhit İzzet Uluğ, 10 katlı apartmanı kontrol etmeye geldiğinde, içerdeki 2 kişiden biri keserle Uluğ'a saldırarak kaçtı.

Uluğ, diğer şüpheliyi elinde çuvalla kaçarken yakaladı. Çuvalda, inşaattan çalındığı değerlendirilen elektrik kabloları ve bakır borular bulundu.

Binadaki geniş çaplı incelemede, asansör malzemeleri, elektrik kabloları, klima boruları, çelik kapılar, elektrik ve su saatleri gibi malzemelerin yerinde olmadığı tespit edildi.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şüpheli M.Ö'yü gözaltına aldı.

Müteahhit Uluğ, bu sırada araçta bekleyen zanlıya içecek ikramında bulundu.

Zanlının, dana önce kendisine ait bir başka inşaatta sıva ustası olarak çalıştığını öğrenen Uluğ, şüpheli ile sohbet etti.

Uluğ, zanlıya, "Sen benim yanımda çalışmıştın, ekmeğimi yedin. Tanıyor, biliyordun beni. İnsan gelip yanıma 'Abi harçlığım, param yok.' desen, ben sana çıkartıp vermez miydim? İnsanın vicdanı sızlar. Buranın şu anki masrafı 1 milyon lira." dedi.

Zanlı da Uluğ'un yanında çalıştığını belirterek, "Ekmeğini çok yedim. Senin inşaatın olduğunu bilmiyordum. İlk defa geldim. Geldiğim için de çok pişmanım. Yerin dibine girdim." ifadelerini kullandı.

100. Yıl Polis Merkezine götürülen zanlının, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenildi.

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