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Adana'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 09.12.2020 08:02 | Son Güncelleme

Adana'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da özel harekat polislerinin desteğiyle uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.

Belirlenen yerlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu sırada bazı polisler, uzun namlulu silahlarla ve zırhlı araçlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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