Adana'da park halindeki kamyonet kundaklandı

Adana'da bir evin bahçesinde park halindeki kamyonet, kundaklanma sonucu kullanılamaz hale geldi.
Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halindeki 63 AAG 252 plakalı kamyonetten alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.
İnceleme yapan ekiplerin elde ettiği ilk bulgulara göre kamyonetin kundaklandığı belirlendi.
Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
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