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Adana'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

19.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Adana'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Adana'da bir parkta tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Er Osman Tülü Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede, bir tabancaya ait boş kovan buldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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