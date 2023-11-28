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Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis istemi

28.11.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'ndeki çocuk parkında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 28 Eylül'de tutuklanan İ.O. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Gülbahçesi Mahallesi'nde gece vakti sanığın sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen M.U. adlı kişiye satarken polis tarafından yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1805 lira, evinde yapılan aramada ise hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, İ.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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Adana uyuşturucu dava iddianame park

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