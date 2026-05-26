Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

2016 yılında yayınlanan “Çocuktan Al Haberi” programıyla Türkiye’nin en tanınan çocuk fenomenlerinden biri haline gelen “Çitos Efe” lakaplı Efe Koçyiğit, yıllar sonraki değişimiyle yeniden gündem oldu. Çitos Efe’nin son hali sosyal medyada kısa sürede viral olurken, “Çitos Efe şimdi ne yapıyor?”, “Efe Koçyiğit’in son hali” ve “Çitos Efe kaç yaşında?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

“Çocuktan Al Haberi” programındaki sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Efe Koçyiğit, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Çitos Efe’nin büyümüş hali görenleri şaşırttı.

Son olarak Rüya Gibi dizisindeki bir sahnede görüntülenen 15 yaşındaki Çitos Efe sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sık sık paylaşımlar yapan isim zaman zaman kazanç için reklam paylaşımları da yapıyor.

Daha önce "Kilo verme hedefim var. Abur cubur çok yiyorum, ondan da kurtulmak istiyorum" diyen Çitos Efe'nin son haline de sosyal medyada yorumlar yapılıyor. Kimi genç ismin sağlığı için adım atması gerektiğini söylerken kimi de "Çok tatlısın" yorumlarında bulunuyor.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür olmuştu. Bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.