Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında bombayı patlattı! "Haftaya İstanbul'a gelecek"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, A Spor canlı yayınında kongre öncesi tarihi açıklamalara imza attı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de haziran ayındaki tarihi seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, katıldığı canlı yayında kulübün geleceğini kökten değiştirecek vizyon projelerini ve transfer stratejilerini anlattı. Kulübün mali yapısını uçuracak formüllerden bahseden Safi, rakiplerine hem ekonomik hem de sportif açıdan gözdağı verdi.

"GELİR 1 MİLYAR EURO OLACAK! HAYAL KURMUYORUZ, GYO GELİYOR"

Fenerbahçe’nin finansal bağımsızlığını ilan edecek devasa bir gayrimenkul ve borsa hamlesi hazırladıklarını belirten Hakan Safi, bu projenin detaylarını şu sözlerle aktardı: Safi, "Fenerbahçe'nin gelirleri 1 milyar Euro'ya çıkacak derken hayal kurmuyoruz. Fenerbahçe GYO'yu kuracağız ve 1 milyon metrekarelik devasa bir alan alacağız. Buralardan hem Fenerbahçeliler hem kulüp kazanacak. Kuracağımız GYO'nun büyüklüğü Fenerium'u da aşacak. Fenerium'u büyüterek halka açacağız. Fenerbahçe markasını dünyanın en büyük borsaları olan Londra ve NASDAQ'a kadar götürürüz. Biz uyutula uyutula kendi gücümüzü unuttuk, bu büyüklüğü artık kullanacağız." dedi.

AFRİKA'DAN VE AVRUPA'DAN PİLOT KULÜPLER ALINIYOR

Futbolda global bir ağ kuracaklarını belirten tecrübeli isim, oyuncu yetiştirme ve satma konusunda devrim yapacaklarını söyledi. Safi, "Anadolu'dan parasını bizim vereceğimiz 5 pilot kulüp alacağız. Avrupa'da 1 takım satın alacağız ve Afrika'da pilot kulüpler kuracağız. Buraya harcadığımız tüm paraları, keşfedip parlatacağımız tek bir futbolcunun satışıyla bile rahatlıkla çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"HOCA TÜRKİYE LİGİ'Nİ BİLMELİ; YOKSA ANLAYANA KADAR 5 PUAN FARK YİYORUZ"

Teknik direktör seçimi konusunda net bir kırmızı çizgi çizen Safi, kariyerli ama ligi tanımayan isimlerin kulübe vakit kaybettirdiğini vurguladı. Safi, "Yerli ya da yabancı olmasından ziyade, Türkiye Ligi'ni bilen hoca bizi daha kolay şampiyon yapar. Takvim çok sıkışık. 14 Ağustos'ta lig başlayacak; derbiler, milli aralar, Avrupa kupaları derken 25 Aralık'a kadar nefes alınamayacak. Ligi bilmeyen hocanın burayı anlaması bizim puan kaybettiğimiz haftalara denk geliyor. Son 5-6 senedir dünya çapında hocalar getirdik ama ülkeyi tanımıyorlardı. Onlar ligi anlayana kadar 5-6 puan fark yiyoruz, sonra yakalayana kadar ömrümüz geçiyor. Biz takip eden değil, takip edilen takım olmalıyız." açıklamasında bulundu.

"KADRO ÇOK ENTERESAN OLACAK!"

Transfer listesinin hazır olduğunu ve taraftarın paradan ziyade gelecek isimlere odaklanması gerektiğini söyleyen Hakan Safi, dünya futbolunu sallayacak isimleri hedeflediklerini belirtti. Safi, "Biz dünya yıldızlarını getirelim, kuracağımız kadro çok enteresan olacak. İki forvet, bir sol bek ve bir kaleci alacağız. Kalecimiz dünyanın en iyilerinden Ederson. Bir hafta önce Ancelotti ile görüştüm; Ederson, Dünya Kupası'nda da birinci kaleci olacak.

Önceliğimiz kesinlikle forvet hattı ve bu transfer taraftarı çok heyecanlandıracak. 'Nasıl getireceksin, para nerede, limit yok' diyorlar. Geçmişte nasıl getirdiysem yine getireceğim. Para bizde işte! Limit yoksa da çaresini buluruz yahu. Rakamlara, matematiğe ve bilime inanırım. Topçu getirirler; 3 yıllık ortalamasına, kaç saat uyuduğuna bile bakarım. İstatistiksel olarak 1 saat fazla uyuyan topçu rakibine üstünlük kuruyor." diye konuştu.

PAOLO MALDINI İSTANBUL'A GELİYOR! "BİZ İSTEMEDEN OYUNCULARI ARADI"

Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ile olan yakın dostluğunu transfere dönüştürdüğünü ifade eden Safi, "Paolo Maldini uzun yıllardır dostum. Bizi İtalya'da Atalanta maçına davet etti, orada Atalanta Başkanı ile de tanıştım. Maldini önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek. Onunla yeni yatırımlar ve projeler geliştirebiliriz. Sağ olsun transfer listemizdeki birkaç futbolcuya biz istemediğimiz halde bizzat telefon açıp referans oldu" dedi.

"KAPASİTE 65 BİNE ÇIKIYOR, MAÇLAR OYNANIRKEN STAT BÜYÜYECEK"

Chobani Stadyumu'nun kapasitesini yıkım yapmadan artıracaklarının müjdesini veren Safi, statik çalışmaların bittiğini duyurdu: "Kapasitemizi 64 bin 500'e çıkartmalıyız, simülasyonunu hazırlattık. Türkiye'nin en büyük limanını biz yaptık, stadyumun statikçisi ile limanımın statikçisi aynı kişi. Burası yıkılmadan, sadece mevcut çatı çeliklerle havaya alınarak kapasite büyüyecek. 3D çizimleri bitti, stadyum büyüyünce Fenerbahçe'nin kaderi değişecek."

Ayrıca Samandıra Tesisleri'nin Kasımpaşa’nın eski stadı gibi yerleşim yerlerine yakın kaldığını, burayı kamufle edip gelecekte Maltepe'ye taşımak için dilekçe verdiklerini ekledi.

AZİZ YILDIRIM'A SERT TEPKİ: "ARTIK KENDİSİNİ DİNLEMEK İSTEMİYORUM"

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki "tecrübesiz" eleştirilerine sert yanıt veren Hakan Safi, konuşmasını şu çarpıcı sözlerle noktaladı:

"Aziz Yıldırım'ın benim için 'tecrübesiz' söylemine kesinlikle katılmıyorum. Yaşım 53, 1999'da kongre üyesi oldum. Deplasmanlarda biber gazı yedim, feda olsun. Yönetimde de 15 ay çalıştım. 15 sene geçse de Fenerbahçe'nin sorunları hep aynı. Yeteri kadar tecrübe edindim ve o işleri herkesten daha iyi yapacağımızı herkese göstereceğiz. Bunun için enerji ve iştah lazım. Kendisinin artık biraz günümüze update etmesini (güncellemesini) istiyoruz. Artık kendisini dinlemek de istemiyorum, çünkü hep aynı şeyleri söylüyor. Önce insan olalım, seçim biter bitmez kazanan başkanın etrafında toplanmalıyız. Diğer adayımıza bakın; 2018'den beri Fenerbahçe lehine güzel bir tek şey söylemiş mi? Arşivler orada. Fenerbahçe’yi böle böle şampiyonluk sayısında bizi geride bıraktılar."

