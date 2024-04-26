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Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis istemi

AA AA
26.04.2024 10:21
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Barbaros Mahallesi'ndeki çocuk parkında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 31 Ocak'ta tutuklanan F.O. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın Barbaros Mahallesi'nde gece vakti poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polise yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, evinde yapılan aramada ise hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, F.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

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Adana uyuşturucu park

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