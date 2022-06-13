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Adana'da pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında

13.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında

Adana'nın Kozan ilçesinde pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hakkı Ayaz'ın (55) kullandığı 07 APG 450 plakalı pikap, gece saatlerinde seyir halindeyken avize mağazasına girdi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kayıtlarda, pikabın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ters şeritte yer alan iş yerine girmesi yer alıyor.

İş yerinde hasara neden olan kazada yaralanan sürücünün Kozan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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