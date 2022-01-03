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Adana'da piknik alanında bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

03.01.2022 04:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da piknik alanında bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da piknik alanında kavga eden 2 kadından biri bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesindeki piknik alanında, Hatice A. aralarında husumet bulunan Ayşe A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice A. bıçakla Ayşe A'yı boğazından ve bacağından yaralayarak kaçtı.

Ayşe A, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Hatice A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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