Adana'da PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.D. ve İ.K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.D. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Diğer sanık İ.K. da suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.D'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

