YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da PKK propagandasına hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 16.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Adana'da PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.D. ve İ.K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.D. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Diğer sanık İ.K. da suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.D'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Adana Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:36
Akşam
20:07
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
İtimat Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adana'da düşen kayaların kapattığı Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma açıldı

Adana'da düşen kayaların kapattığı Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma açıldı

Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız"

Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.