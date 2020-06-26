Adana'da PKK sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, finansal destek sağladığı terör örgütünün Almanya'da birçok yasa dışı toplantısını organize ettiği ileri sürülen tutuksuz sanık B.A. ve avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenen gizli tanık, B.A'yı tanıdığını ve savcılığa verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirtti.

Sanığın, Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgüt tarafından Almanya'da düzenlenen eylemleri organize ettiğini duyduğunu aktaran gizli tanık, "Sanığın eylemlere katıldığına dair fotoğraflar bana WhatsApp üzerinden gönderildi. Ben de bu fotoğrafların tamamını savcılığa verdim. Ayrıca B.A'nın yurt dışında bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütünün uzantısı konumundaki oluşuma aidat verdiğini ve bağış topladığını duydum. Buna ilişkin makbuzları da savcılığa teslim ettim.'' ifadesini kullandı.