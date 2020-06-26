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Adana'da PKK sanığının yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 26.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Adana'da PKK sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, finansal destek sağladığı terör örgütünün Almanya'da birçok yasa dışı toplantısını organize ettiği ileri sürülen tutuksuz sanık B.A. ve avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenen gizli tanık, B.A'yı tanıdığını ve savcılığa verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirtti.

Sanığın, Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgüt tarafından Almanya'da düzenlenen eylemleri organize ettiğini duyduğunu aktaran gizli tanık, "Sanığın eylemlere katıldığına dair fotoğraflar bana WhatsApp üzerinden gönderildi. Ben de bu fotoğrafların tamamını savcılığa verdim. Ayrıca B.A'nın yurt dışında bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütünün uzantısı konumundaki oluşuma aidat verdiğini ve bağış topladığını duydum. Buna ilişkin makbuzları da savcılığa teslim ettim.'' ifadesini kullandı.

Sanık B.A. savunmasında, PKK ile bağlantısının olmadığını ve terör örgütüne finansal destek sağlamadığını öne sürerek, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dava dosyasına giren makbuzlardaki imza ve yazıların sanığa ait olup olmadığının araştırılması ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, dava dosyasına giren makbuzların bilirkişiye gönderilerek imza ve yazıların sanığa ait olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına ve sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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