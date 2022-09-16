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Adana'da PKK talimatıyla orman yangını çıkaran sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

16.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da PKK talimatıyla orman yangını çıkaran sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Adana'da, terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık A.İ.E.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporları dikkate alınarak sanığın kentte 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül 2021'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığını belirtti.

Sanığın eylemleri karşılığında örgütten para aldığı, suçlamadan kurtulmaya yönelik aksi yöndeki beyanlarına mevcut deliller karşısında itibar edilemeyeceği, bu yönüyle "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçunu da oluşturduğunun göz önünde bulundurulduğunu bildiren savcı, A.İ.E.K'nin müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden savcı, hükümle birlikte A.İ.E.K'nin tutukluluk halinin devamına da karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık A.İ.E.K, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Çok pişman olduğunu vurgulayan A.İ.E.K, "Ormanı yakmak gibi bir amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin devamı kararlaştırılan sanığa, 100 bin lira da adli para cezası verildi.

- Kovalamaca sonucu yakalanmıştı

Merkez Çukurova ilçesinde geçen yıl 4 Eylül'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya başlayan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Şüpheli A.İ.E.K'nin motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti. Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen zanlı 7 Eylül 2021'de tutuklanmıştı.​​​​​​​

A.İ.E.K. hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
hapis cezası terör örgütü

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