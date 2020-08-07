YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

ADANA HABERLERİ  | 07.08.2020 07:04 | Son Güncelleme

Zanlıların, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi adı altında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda örgüt ve örgüt elebaşı lehine duvarlara yazılama yaptıkları, bir market zincirini benzin dökerek kundakladıkları iddia edildi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi adı altında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda örgüt ve örgüt elebaşı lehine duvarlara yazılama yaptıkları, bir market zincirini benzin dökerek kundakladıkları iddia edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 el yapımı patlayıcı, iki pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 50 mermi, silah yapımında kullanılan aletler ve çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel döküman ele geçirildi.

Ekiplerin aramaları sırasında bazı polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Malatya’da geniş çaplı su kesintisi

Malatya’da geniş çaplı su kesintisi

Akşehir’de kapsamlı denetim

Akşehir’de kapsamlı denetim

Alanya Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı

Alanya Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı

Çankaya’da üniversite tercih desteği başladı

Çankaya’da üniversite tercih desteği başladı

Adana Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:42
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:47
Yatsı
21:13

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

CHP’li Develi: "Erdoğan ve AK Parti’nin yapabildiğini CHP yapamadı"

CHP’li Develi: "Erdoğan ve AK Parti’nin yapabildiğini CHP yapamadı"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çete lideri yakayı ele verdi

Çete lideri yakayı ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.