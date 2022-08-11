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Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

11.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik merkez Seyhan ilçesinde düzenlediği operasyonda S.E.Ç'yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Adana operasyon terör örgütü

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Öğle
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İkindi
16:35
Akşam
19:43
Yatsı
21:08

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Omerya Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
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