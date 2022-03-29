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Adana'da PKK/KCK sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi

29.03.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da PKK/KCK sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz Y.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık Y.Ö. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşma tespit edildiği belirtildi.

Y.Ö'nün ikametinde terör örgütü PKK propagandası içeren ve toplatılma kararı verilen dergi ve örgütsel dokümanlar bulunduğu, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan zanlılarla yoğun telefon irtibatı sağladığı bildirilen iddianamede, sanığın örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyet yürüttüğü, eylem çağrılarına uyduğu ve örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği bilgisine yer verildi.

Kod adı kullanarak örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı da aktarılan Y.Ö'nün, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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