Adana'da polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polisin "Dur" ikazına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Çamlıbel Mahallesi'nde M.S. idaresindeki 47 NN 761 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan M.S, aracıyla kaçmaya başladı.

M.S, polis ekiplerince Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün silahla yaralamadan arandığı için kaçtığı öğrenildi.

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