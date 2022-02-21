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Adana'da polisin şehit edilmesi davasında yeniden yargılanan sanığa 20 yıl 6 ay hapis cezası

21.02.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisin şehit edilmesi davasında yeniden yargılanan sanığa 20 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da, terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale eden polisin şehit edilmesiyle ilgili davada hapis cezasına çarptırılan firari sanık, Bölge Adliye Mahkemesinin kararı bozması sonrası yeniden yargılaması yapılarak gıyabında 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya firari sanık S.U'nun avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride polis Mustafa Yeli'nin vurularak şehit edilmesi olayında, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın organize ettiği yasa dışı gösterilere yüzü kapalı bir şekilde katıldığını, yaşı küçük çocuklara para vererek eylemlerde molotofkokteyli attırdığını belirtti. Savcı, S.U'nun "terör örgütüne silah sağlama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "terör örgütü propagandasına dönüşen toplantı ve gösteriye yüzü kapalı olarak katılma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık avukatı ise müvekkilinin suça konu korsan gösterilerde yer almadığını öne sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkilimin PKK terör örgütü ile bir bağlantısı yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütüne silah sağlamak"tan 15 yıl, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan 2 yıl, "terör örgütü propagandasına dönüşen toplantı ve gösteriye yüzü kapalı olarak katılma" suçundan 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanık S.U. hakkındaki tutuklanmak üzere yakalama emrinin devamına da karar verdi.

- Olay ve dava süreci

Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride, polis Mustafa Yeli silahla vurularak şehit edilmişti. Olayla ilgili 6'sı tutuklu 30 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan S.Ş. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, Z.B. ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl, sanık S.U. ise 20 yıl 6 ay, 13 sanık ise 6 ay ila 25 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmış, 14 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık S.U'ya verilen mahkumiyet hükmünün, hakkında derdest (açılmış) soruşturma bulunduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verip dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

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