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Adana'da polisler, elektronik posta atan iki çocuğun isteğini yerine getirdi

ADANA HABERLERİ  | 19.04.2020 11:11 | Son Güncelleme

Adana'da polisler, elektronik posta atan iki çocuğun isteğini yerine getirdi

Adana'da polisler, elektronik posta yoluyla kendilerine ulaşan iki çocuğa, istedikleri çikolata, cips ve meyve suyunu alıp teslim etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle isteklerine ulaşamayan 8 yaşındaki Melis Öcal ile 10 yaşındaki İlayda Altan, İl Emniyet Müdürlüğüne taleplerin içeren elektronik posta gönderdi.

Çocuklardan Melis Öcal, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a hitaben yazdığı mesajda, "Zafer amca merhaba ben Melis Öcal. İsminizi televizyondan duydum. Benim canım da çikolata istiyor. Ellerinden öperim. Pencerede polislerimizi bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, isteklerini karşıladığı Melis Öcal ve İlayda Altan'ı evlerinde ziyaret ederek, çikolata, cips ve meyve suyunu götürdü.

Çocuklar ve aileleri polislere teşekkür etti.

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