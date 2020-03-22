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Adana'da polisten anonslu "Evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz" uyarısı

ADANA HABERLERİ  | 22.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Adana'da polisten anonslu "Evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz" uyarısı

Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkan 65 yaş üstü kişilere ve bir arada bulunan gruplara yönelik uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün yayılmasını engellemek için cadde, sokak ve mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Halkın yoğun olduğu bölgelerde polis araçlarından megafonla, "Değerli Adanalılar, hükümetimizin aldığı tedbirlere uyarak, toplu olarak bir arada bulunmayalım. Düğün organizasyonlarımızı daha ileri bir tarihe alalım. Salgın nedeniyle evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz." anonsları yapıldı.

Denetimlerde maske ve eldiven kullanan polisler, 65 yaş üstü kişilere yönelik kontroller gerçekleştirip, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Polisler, lokanta, kafe ve çay bahçesi gibi yerlerde yaptığı denetimlerde ise müşterilerin aynı alanda toplanmasını önlemek için masa ve sandalyeleri toplattı.

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Adana Denetim koronavirüs Polis uyarı

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