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Adana'da polisten kaçan iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 18.12.2020 00:42 | Son Güncelleme

Adana'da polisten kaçan iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden kaçan 2 şüpheliden 1'i kovalamaca sonucu bir apartmanın bahçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70629 Sokak'ta silahlı iki şüphelinin dolaştığı ihbarını alan ekipler sokağa girdiklerinde şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler, kovaladıkları şüphelilerden birini 70599 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde yakaladı.

Adının Umutcan Y. olduğu öğrenilen şüphelinin üst aramasında 1 kuru sıkı tabanca ile 1 muşta ele geçirildi. Şüpheli, polis aracına götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Diğer şüpheliyi bulmak için polis araştırma başlattı.

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