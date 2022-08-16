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Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

16.08.2022 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 FH 5795 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Araçta bulunan 3 şüphelinin ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer polislere bildirildi. Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği kavşak ve caddeler kapatıldı.

Şüphelilerin Cevat Yurdakul Caddesi'nden Ziyapaşa Bulvarı'na girerek kaçışını sürdürmesi üzerine yakın bölgelerde görev yapan devriye ekipleri, söz konusu bulvar ile bağlantılı yollarda trafik akışını durdurdu.

Ekiplerin takibine rağmen Fuzuli Caddesi'ne ardından da Yüreğir ilçesi Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'na doğru kaçışını sürdüren şüpheliler, yaklaşık 25 kilometre süren kovalamaca sonucu Selahattin Eyyübi Mahallesi ara sokaklarında yakalandı.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu sırada şüphelilerin yakınları polis ekiplerine mukavemette bulundu.

Kovalamaca yaşanan güzergahta arama yapan ekipler, şüphelilerce yol kenarına atıldığı tespit edilen bir tabanca buldu.

Otomobil ve şüpheliler Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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