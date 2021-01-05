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Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 05.01.2021 01:22 | Son Güncelleme

Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 46 E 8406 plakalı otomobilde bulunan 4 şüpheli pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bunun üzerine uygulama yapan polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki şüphelilerin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Şüphelilerin bulunduğu araç, ekiplerin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu merkez Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Yakalanan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Üzerilerinde kimlik çıkmayan şüphelilerin aracında, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

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