YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli damdan düşünce yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli damdan düşünce yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 15.09.2020 03:37 | Son Güncelleme

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli damdan düşünce yakalandı

Adana'da bıçakla yaralamanın şüphelisi, polis ekiplerinden kaçtığı sırada damdan düşünce yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde M.B, ağabeyi A.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.B, A.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralanan A.B, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelinin eşkal bilgilerini tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.B'nin gidebileceği yerlerde araştırma başlattı.

Şüphelinin Dede Korkut Mahallesi'ndeki bir akrabasının evine giden ekipler, görüşme yaptıkları sırada M.B'nin damdan atlayarak kaçmaya çalışması üzerine "Dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına uymayan M.B, iki katlı evin damından bitişikteki evin sundurmasına düşerek yaralandı.

Polis tarafından yakalanan M.B olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaya Covid-19’a yenildi
Kaya Covid-19’a yenildi
Bellona Kayseri’de sonuçlar negatif
Bellona Kayseri’de sonuçlar negatif
Yüklü miktarda kokainin kente girişini Jibby engelledi
Yüklü miktarda kokainin kente girişini Jibby engelledi
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Van’ın ‘Cahfer Amcası’ korona virüse yenik düştü
Van’ın ‘Cahfer Amcası’ korona virüse yenik düştü
Sason Kaymakamlığına atanan Serin göreve başladı
Sason Kaymakamlığına atanan Serin göreve başladı

Adana Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:39
İkindi
16:09
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Alper Eczanesi
Seyhan
Anıl Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
MHP Adana’da dört ilçede kongreleri tamamladı
MHP Adana’da dört ilçede kongreleri tamamladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kozan’a 8 Kollu Akıllı Kavşak
Kozan’a 8 Kollu Akıllı Kavşak
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.