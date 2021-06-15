Adana'da pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı.

Şakirpaşa Mahallesi'nde, E.C. bilinmeyen nedenle B.Y'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği B.Y. ile o sırada evinin balkonunda bulunan E.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz