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Adana’da "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi

ADANA HABERLERİ  | 21.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Yüreğir Ziraat Odası ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında, traktör sahibi çiftçilerin römorklarına iki adet reflektör takıldı.Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Yüreğir’e bağlı Misis Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte, “Bugün Adana Yüreğir Ziraat Odası olarak traktör römorklarının arkasına reflektörler takarak Adana bölgesinde farkındalık oluşturmak istedik.

Yüreğir Ziraat Odası ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında, traktör sahibi çiftçilerin römorklarına iki adet reflektör takıldı.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Yüreğir’e bağlı Misis Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte, “Bugün Adana Yüreğir Ziraat Odası olarak traktör römorklarının arkasına reflektörler takarak Adana bölgesinde farkındalık oluşturmak istedik. Bütün çiftçilerimizin traktörlerinin arkalarındaki römorklara ve tarım makinelerinin arkasına reflektörlerin mutlaka takılması gerekiyor. Reflektör, kazalardan doğacak olan can ve mal kaybını önemli ölçüde önlemektedir. Gece sürüşleri esnasında kazalar çok daha fazla olmaktadır. Türkiye’de Adana ilinin en büyük ovası olarak yılın 365 günü ziraat yapılmakta, diğer bölgelerde kış aylarında tarım makineleri çiftliklerinde dururken, Adana’da ise 365 gün durmadan çalıştığı için mutlaka bütün çiftçilerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Bütün römorkların arkasına da üçgen reflektör ve ışıklı cihazların takılmasını özellikle istiyoruz” şeklinde konuştu.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Can Altundarak ise tarımsal faaliyet gösteren çiftçileri trafikte dikkatli olmaya davet etti. Altundarak, "Bu kampanya trafikte görünür olmayı ve herkesin birbirini uyardığı bir kontrol sistemini harekete geçirecektir. Kampanyanın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Yüreğir Ziraat Odası olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Çiftçilerin pazar alanına getirdiği traktör ve traktör römorkları renkli bir görüntü oluşturdu. Etkinlik kapsamında traktörlere ve traktör römorklarına reflektörler takıldı.
Etkinliğe İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hayri Asutay, Yüreğir İlçe Jandarma Komutanı Fahri Kartal, Yüreğir Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bahtiyar Keten, muhtarlar, ziraat mühendisleri ve çiftçiler katıldı.

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